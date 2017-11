Berlin (ots) - Ob in der Zuwanderungsfrage oder beim Familiennachzug für Flüchtlinge, beim Kohleausstieg oder dem Ende des Verbrennungsmotors, Steuerentlastungen oder Investitionen in Bildung und Infrastruktur - in vielen Punkten herrscht weiterhin Uneinigkeit bei den Jamaika-Sondierungen. Verhandelt wird bis Ende dieser Woche rund um die Uhr. Wer ist kompromissbereit? Wer blockiert wen? Und kann es eine Einigung geben, bei der alle Parteien ihr Gesicht wahren?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Lisa Paus, MdB von Bündnis 90/Die Grünen, und Volker Ullrich, MdB von der CSU.



