Mainz (ots) - Donnerstag, 16. November 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Wechsel der Kfz-Versicherung - Wo finde ich günstigen Anbieter? Air-Berlin-Mitarbeiter ohne Job - Gibt es neue Perspektiven? Trockene Augen und Glaskörpertrübung - Welche Behandlungen gibt es? Gast: Christina Hecke, Schauspielerin







Donnerstag, 16. November 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Einbrechern auf der Spur - Großkontrolle auf der Autobahn Tätowieren ist Nancys Leidenschaft - Kunst am Körper Expedition Markvippach - Hochzeit feiern mit Profis







Donnerstag, 16. November 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Deutscher Küchenchef in London - Erfolgreich im Nobelhotel Savoy







Donnerstag, 16. November 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Interview mit Wolfgang Joop - Der Designer zu Besuch in München Mit Wanja Mues in New York - Lieblingsplätze des Schauspielers Claudia Schiffer in Berlin - Ausstellung zum Model-Jubiläum







Donnerstag, 16. November 2017, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Die Qual nach der Wahl - Durchbruch bei Jamaika?



Gäste: Armin Laschet, CDU, Ministerpräsident NRW Ilse Aigner, CSU, Wirtschaftsministerin Bayern Nicola Beer, FDP, Generalsekretärin, MdB Kerstin Andreae, B'90/Grüne, MdB, Wirtschaftsexpertin der Fraktion Albrecht von Lucke, Publizist und Politologe Robin Alexander, Journalist und Autor



Die Nacht von Donnerstag auf Freitag haben die "Sondierer" zur entscheidenden erklärt: Jetzt muss das Fundament für eine "Jamaika-Koalition" gelegt werden. Die Beteiligten verbreiten jede Menge Zuversicht, doch auf dem Tisch liegen immer noch die drei großen, strittigen Themen "Klima", "Steuern" und "Flüchtlinge" und ein Haufen "eckiger Klammern". Kommt Jamaika nun zum Ziel? Welche Kompromisse werden gefunden? Freuen sich darüber am Ende vor allem die beteiligten Politiker und weniger die Wählerinnen und Wähler? Hat die neue Regierungskoalition dann wirklich einen Plan für Deutschlands Zukunft?







