Liebe Leser,

der Preis je Feinunze Silber betrug am Mittwochnachmittag (vor Veröffentlichung der US-Inflationsdaten) 17,14 US-Dollar. Damit hat sich der Preis bis zu dem Zeitpunkt in der laufenden Woche, wie auch der Goldpreis, leicht erholen können. Grund für die Erholung dürfte ein schwächerer US-Dollar sein. Der US-Dollar Index korrigiert in dieser Woche seinen Ausbruch über den 200-Wochen-Durchschnitt, nachdem er bereits in der Vorwoche negativ geschlossen hatte.

Politische ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...