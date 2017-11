FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich erholt vom Tagestief ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Ein Sprung des Euro über 1,18 Dollar hatte zunächst massive Verkäufe nach sich gezogen. Dank einer im erwarteten Rahmen ausgefallenen Verbraucherpreisinflation aus den USA und einem Rückfall des Euro vom Tageshoch erholten sich die Märkte. Der DAX gab um 0,4 Prozent auf 12.976 Zähler nach.

Der Anstieg der US-Verbraucherpreise lag im Oktober mit 2,0 Prozent gegen Vorjahr im erwarteten Rahmen. Gleichzeitig gingen auch die Realeinkommen leicht zurück. "Das nimmt die Angst vor einem stärkeren Zinsanstieg aus dem Markt", sagte ein Händler. Zudem untermauerte der etwas schwächere Empire-State-Index diese Argumentation auch konjunkturell.

Finanzwerte in Europa erholten sich auf breiter Front. Deutsche Bank sprangen nach rund 3 Prozent Minus sogar 1,9 Prozent ins Plus. Denn hier hat Finanzinvestor Cerberus eine 3-prozentige Beteiligung an der Bank vermeldet. Commerzbank kletterten 1,8 Prozent, Deutsche Börse ebenfalls um 1,8 Prozent. Bei Henkel dauerten die Verkäufe jedoch an und drückten die Aktie um 1,6 Prozent.

Airbus profitieren von größtem Auftrag der Unternehmensgeschichte

Lanxess und K+S verzeichneten nach schwachen Zahlen Kursverluste von 3,1 Prozent bzw 5,1 Prozent. Airbus stiegen dagegen um 2,6 Prozent dank des größten Auftrages der Unternehmensgeschichte: Der US-Finanzinvestor Indigo Partners hat eine Absichtserklärung über den Kauf von 430 Flugzeugen unterzeichnet, was einem Listenpreis von fast 50 Milliarden Dollar entspricht.

Hapag-Lloyd sprangen um über 13 Prozent nach starken Quartalszahlen. Als positiv wurde der Anstieg der Frachtraten herausgestellt.

Im TecDAX stiegen S&T um 5,3 Prozent, obwohl der IT-Dienstleister das Kapital erhöht hat. Ein Großauftrag für SLM Solutions trieb die Aktie des Herstellers von 3D-Druckern um 4,7 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 136,2 (Vortag: 94,2) Millionen Aktien im Wert von rund 4,44 (Vortag: 3,65) Milliarden Euro. Es gab acht Kursgewinner und 22 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.976,37 -0,44% +13,02% DAX-Future 12.978,00 -0,42% +13,50% XDAX 12.980,65 -0,48% +13,40% MDAX 26.161,19 -0,75% +17,90% TecDAX 2.458,03 -1,34% +35,67% SDAX 11.635,80 -0,54% +22,23% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,65 23 ===

