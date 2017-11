Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zur Wochenmitte im Minus geschlossen. Im Leitindex SMI gab es nicht einen Gewinner. Das Barometer hat damit seinen jüngsten Abwärtstrend fortgesetzt, nachdem es in der Vorwoche noch ein Jahreshoch erreicht hatte. Zur Begründung für die aktuelle Bewegung werden einerseits Gewinnmitnahmen nach dem guten Lauf genannt. Es gibt aber auch Stimmen, die in dem aktuellen Kurs die ersten Anzeichen für eine Trendwende hin zu einer generellen Marktkorrektur sehen.

Einig sind sich die Marktteilnehmer darin, dass die anhaltende Unsicherheit um die Steuerversprechen von US-Präsident Donald Trump auf die Stimmung drückt. Zudem hatte es am Nachmittag eine Vielzahl von US-Konjunkturdaten gegeben, die uneinheitlich ausgefallen waren. So hat sich etwa die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York im November stärker eingetrübt als erwartet. Die Inflationsdaten waren wie erwartet ausgefallen während die Detailhandelsumsätze im Oktober überraschend gestiegen waren.

Der Swiss Market Index (SMI) ist mit einem Abschlag von 0,45% bei 9'089,55 Punkten aus dem Handel gegangen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fiel um 0,60% auf 1'469,00 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,48% auf 10'422,33 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen alle im Minus ...

