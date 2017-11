DAX grenzt Verluste ein, Anleger nehmen bei RWE weiter Gewinne mit

Zur Wochenmitte waren es erneut die gleichen Faktoren wie am Vortag, die den DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) unter Druck geraten ließen: Der stärkere Euro und ein schwacher Frühhandel an der Wall Street. Eine gute Nachricht gab es aber doch noch.

Das war heute los. Am heutigen Mittwoch eroberte der Euro sogar die Marke von 1,18 US-Dollar zurück. Daraufhin stürzte das wichtigste deutsche Börsenbarometer in der Spitze um 1,4 Prozent auf 12.847 Zähler ab. Zum Ende des Handelstages konnte der DAX seine Verluste jedoch deutlich eindämmen. Allerdings scheinen wir weiterhin sehr weit von der ausgelassenen Stimmung entfernt zu sein, die uns vor wenigen Tagen noch beeindruckende Indexrekorde eingebracht hatte. Hoffen lässt auch der Umstand, dass sich Börsianer in den vergangenen Jahren einige Male auf eine Jahresend- bzw. Weihnachtsrallye freuen konnten. Möglicherweise sehen wir eine solche auch in diesem Jahr.

