NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen erhalten zur Wochenmitte einen weiteren Dämpfer. Allerdings haben sich die Indizes von ihren Tagestiefs ein gutes Stück erholt. Gegen Mittag Ortszeit fällt der Dow-Jones-Index um 0,3 Prozent auf 23.331 Punkte. Der S&P-500 verliert 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite ebenfalls 0,3 Prozent.

Die Vorgaben aus Europa und Asien sind klar negativ. Neben wachsenden Zweifeln am Zustandekommen der US-Steuerreform mindere der jüngste Rückgang der Ölpreise die Risikobereitschaft der Anleger, berichten Händler. Statt Aktien sind in diesem Umfeld vermeintlich sichere Häfen wie Staatsanleihen oder der als Fluchtwährung beliebte Yen gefragt.

An der Wall Street müssen Anleger eine Fülle von Konjunkturdaten verarbeiten, die dazu kein einheitliches Bild abgeben. Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze hat sich nicht so stark abgeschwächt wie befürchtet. Im Oktober wurde auf Monatssicht ein Anstieg um 0,2 Prozent gemeldet, während Volkswirte einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet hatten. Zudem wurde der Anstieg im September auf 1,9 Prozent nach oben revidiert, nachdem zunächst ein Anstieg um 1,6 Prozent gemeldet worden war. Die Daten geben Aufschluss auf den privaten Konsum, der etwa 70 Prozent zur Wirtschaftsleistung der USA beiträgt.

Die Verbraucherpreise zogen auf Monatssicht insgesamt um 0,1 Prozent und in der Kernrate um 0,2 Prozent an. Damit deckte sich die Teuerung exakt mit den Erwartungen der Ökonomen. Allerdings waren die am Dienstag veröffentlichten Erzeugerpreise etwas stärker als prognostiziert gestiegen. An der Erwartung, dass die US-Notenbank im Dezember erneut die Zinsen erhöhen wird, dürften die "nur" im Rahmen der Erwartungen gestiegenen Verbraucherpreise jedoch kaum etwas ändern.

Die ebenfalls vorbörslich veröffentlichten Realeinkommen gingen im Oktober leicht zurück. Der Empire State Manufacturing Index für November lag unter den Erwartungen.

Französische Verbraucherpreise treiben Euro

Der Euro behauptet auch nach den US-Konjunkturdaten einen Großteil seiner Gewinne zum Dollar. Die Gemeinschaftswährung profitiert dabei von den jüngsten Wirtschaftsdaten aus der Eurozone: In Frankreich sind die Verbraucherpreise im Oktober etwas stärker als erwartet gestiegen. Gemeinsam mit dem unerwartet starken BIP-Wachstum in Deutschland vom Vortag deute dies auf eine Verbesserung in der Eurozone hin. Der Euro notiert bei rund 1,18 Dollar.

Von ihrem Ruf als sicherer Hafen profitiert derweil die japanische Währung. Der Dollar fällt auf 113,14 Yen und kostet damit etwas weniger als am Dienstag.

Derweil ist Gold ins Minus gedreht. Die Feinunze verbilligt sich um 0,1 Prozent auf 1.278 Dollar.

Die Ölpreise tendieren leichter, nachdem am Dienstagabend der US-Branchenverband API überraschend einen Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet hatte. Die Verluste wurden aber mit den offiziellen Bestandsdaten der US-Regierung am Mittwoch vermindert. Die Zunahme der Rohöl-Bestände fiel bei diesen Daten deutlich geringer aus als im API-Bericht gemeldet. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI sinkt um 0,6 Prozent auf 55,36 Dollar.

Steigende Notierungen drücken am Anleihemarkt die Rendite zehnjähriger Schuldtitel um 2 Basispunkte auf 2,35 Prozent.

Teilrückzug von Berkshire Hathaway belastet IBM

Aktien von IBM geben nach, nachdem die Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway von Investorenlegende Warren Buffett ihre Beteiligung an dem Konzern reduziert hat. Die Anteile an Apple, Monsanto und Synchrony Financial hat Berkshire hingegen aufgestockt. IBM verlieren 1,2 Prozent. Apple fallen um 0,8 Prozent, Monsanto sinken um 0,4 Prozent, Synchrony büßen 0,6 Prozent ein.

Ferner hat George Soros Anteile an Twitter und Facebook verkauft und dafür Aktien von Time Warner und Comcast erworben. Twitter geben um 0,1 Prozent nach und Facebook steigen um 0,2 Prozent. Time Warner verbilligen sich um 0,3 Prozent. Comcast zeigen sich 0,4 Prozent fester.

Die Bilanzsaison ist unterdessen fast vorbei. Nur einige Nachzügler legen noch Zahlen vor. Dazu gehört Cisco. Der Konzern wird allerdings erst nach der Schlussglocke über den Verlauf seines ersten Geschäftsquartals berichten. Die Aktie gewinnt 0,1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.330,96 -0,34 -78,51 18,06 S&P-500 2.571,12 -0,30 -7,75 14,84 Nasdaq-Comp. 6.719,92 -0,27 -17,95 24,83 Nasdaq-100 6.272,91 -0,33 -20,73 28,98 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,69 0,4 1,69 48,9 5 Jahre 2,05 -0,5 2,06 13,1 7 Jahre 2,23 -1,7 2,25 -1,3 10 Jahre 2,35 -1,9 2,37 -9,1 30 Jahre 2,81 -2,3 2,83 -25,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:12 Di, 17.15 % YTD EUR/USD 1,1796 -0,13% 1,1811 1,1757 +12,2% EUR/JPY 133,46 -0,04% 133,51 133,39 +8,6% EUR/CHF 1,1681 +0,12% 1,1667 1,1663 +9,1% EUR/GBP 0,8961 -0,08% 0,8968 1,1163 +5,1% USD/JPY 113,14 +0,08% 113,05 113,46 -3,2% GBP/USD 1,3163 -0,07% 1,3172 1,3123 +6,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,36 55,70 -0,6% -0,34 -3,0% Brent/ICE 61,82 62,21 -0,6% -0,39 +5,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,07 1.279,23 -0,1% -1,16 +11,0% Silber (Spot) 17,00 17,03 -0,1% -0,02 +6,8% Platin (Spot) 934,00 926,60 +0,8% +7,40 +3,4% Kupfer-Future 3,06 3,07 -0,2% -0,01 +21,2% ===

November 15, 2017 12:00 ET (17:00 GMT)

