Mainz (ots) - Woche 46/17 Donnerstag, 16.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 Eine mörderische Schülerin - Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014



6.20 Die Messermörderin - Der Fall Joanna Dennehy Großbritannien 2015



7.05 Einbruchsparadies Deutschland



7.50 Tatort Internet Stalker, Dealer, Betrüger - die neuen Tricks Deutschland 2015



8.37 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.40 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016



9.20 ZDFzeit Wie gut ist unser Kaffee? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2015



10.10 ZDFzeit Wie gut sind Billig-Bäcker? Nelson Müller testet Brot, Snacks & Co. Deutschland 2016



10.50 Inside the Factory: Cornflakes & Co vom Fließband Großbritannien 2016



11.35 Die Marketing-Könige: Spielzeug Großbritannien 2013



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Extreme Launen der Natur Großbritannien 2017



22.25 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Wundersame Heilung Großbritannien 2017



23.10 Wunder der Wissenschaft Fliegende Ziegen und giftige Vögel Großbritannien 2017



23.55 Wunder der Wissenschaft Feuer-Wasserfall und leuchtende Haie Großbritannien 2017



0.35 heute-journal



1.05 ZDF-History Mythos Autobahn Deutschland 2017



1.50 Die Akte VW - Geschichte eines Skandals Deutschland 2016



2.35 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Volkswagen-Story Deutschland 2017



3.20 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Aldi-Story Deutschland 2017



4.00 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Persil-Story Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121