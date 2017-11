Stuttgart (ots) -



"Zur Sache Baden-Württemberg" mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) als Gast im Studio zum Thema Wildschweinplage. Donnerstag, 16. November 2017, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg



Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin des Südwestrundfunks (SWR).



Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:



Schäden durch Wildschweine - müssen mehr Tiere geschossen werden?



"Derzeit explodiert der Bestand an Wildschweinen", meldet ein Jagdpächter aus dem Schwarzwald. Man werde der Lage nicht mehr Herr, klagen Betroffene und prangern eine verfehlte Politik an. Das Jagdgesetz sei zu streng, Wildschweine seien ohnehin schwer zu jagen, in der zweimonatigen Jagdruhe mit ihren Einschränkungen gar nicht. Nun hat Tribergs Ortvorsteher Reinhard Storz einen Brandbrief an den Landwirtschaftsminister geschrieben. Wegen der mittlerweile massiven und sehr teuren Schäden müsse die Landespolitik handeln. Jäger sehen ein Problem im weit verbreiteten Maisanbau, der Wildschweinen die Nahrungssuche erleichtere. Und wo Ortschaften bis an den Waldrand gebaut werden, würden die Schwarzkittel auch dort nach Nahrung suchen. Gast im Studio ist Peter Hauk (CDU), Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.



Vor Ort in Triberg - die Schwarzkittelplage



Selbst ein Elektrozaun konnte die Getreidefelder von Landwirt Hubert Kaltenbach aus Triberg im Schwarzwald nicht vor Wildschweinen schützen. Den Weizen hat Kaltenbach aufgegeben, er hat vollständig auf Grünland umgestellt. Doch auch das bewahrt ihn und andere Landwirte nicht vor Schäden. "Gegen Wildschweine hilft nur der Abschuss", sagen sie SWR-Reporter Fabian Siegel. Doch Schonzeiten, strikte Regeln und das Verbot von Nachtzielgeräten schützen die Tiere. "Solange die Gesetze nicht gelockert werden, sind wir machtlos", sagt Jäger Hans Reiner.



Klimaschutz trifft Pendlerchaos - Auto weg, Problem gelöst?



Das Öko-Institut fordert, auf das eigene Auto zu verzichten, um das Klima zu retten. Auch der grüne Verkehrsminister Winfried Hermann plädiert für den Umstieg auf Bus und Bahn. Was heißt das für tausende Pendler(innen)? "Zur Sache Baden-Württemberg" unternimmt einen Selbstversuch auf der Strecke von Entringen im Landkreis Tübingen bis nach Stuttgart. Rund 40 Kilometer von der Region in die Großstadt. Früh morgens zur Stoßzeit. Auto gegen Bahn. Wer ist schneller, bequemer und zuverlässiger am Ziel?



Illegaler Welpenhandel - ein Hundeleben in Kot und Dreck



Der illegale Handel mit Welpen ist ein Millionengeschäft. Die Hunde kommen hauptsächlich aus Ost-Europa, aus Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei. Die Muttertiere sehen meist kein Tageslicht, hatten noch nie Gras unter den Pfoten. Sie sind nicht geimpft und schlecht ernährt. Nach wenigen Jahren sind sie ausgelaugt und werden mit Knüppeln erschlagen. Die Welpen aus solchen Verhältnissen sind häufig krank und sterben nach dem Kauf meist, doch das ist Züchtern und Schmugglern egal. Nach Schätzungen werden in Deutschland 100.000 bis 200.000 Hunde aus solchen Vermehrer-Stationen verkauft. Teilweise auf Autobahnraststätten aus dem Kofferraum heraus. Beim Verkauf über Ebay können sich Händler hinter Tarnnamen und Fake-Adressen verstecken.



Gebührenstreit wegen Sanierung - Straßenkampf in Waldenbuch



Anwohnende der Straße "Langer Trieb" in Waldenbuch warten seit Jahren auf eine Sanierung der Schlaglochpiste. Jetzt nimmt die Stadt das Projekt endlich in Angriff. Doch die Anwohnerinnen und Anwohner sollen mit bezahlen. Denn die Straße werde nicht saniert, sondern müsse komplett neu gebaut werden, argumentiert die Stadt. In diesem Fall darf sie von den Anwohnenden einen Erschließungsbeitrag verlangen und sie so an den Kosten beteiligen. Bis zu 200.000 Euro könnten fällig werden, sagt der Stadt-Kämmerer. Es sei denn, der "Lange Trieb" wäre mehr als 150 Jahre alt und damit eine historische Straße. Dann wären die Anwohnenden laut Kommunalrecht von Gebühren befreit.



Jamaika-Sondierungen - die "Nacht der langen Messer"



Treten die Parteien CDU, CSU, FDP und Grüne in Koalitionsverhandlungen oder ist Jamaika ausgeträumt? Die schwierigen Punkte wurden angesprochen, vertagt, verhandelt, verschoben. Den kommenden Donnerstagabend beschreiben Berliner Beobachter als die "Nacht der langen Messer". Wer setzt sich wie am Ende durch? Ein Rückblick auf Höhen und Tiefen der schwarz-gelb-grünen Verhandlungen der vergangenen drei Wochen. Was bedeutet die Lage für die grün-schwarze Landesregierung? Auf was können sich die Baden-Württemberger mit Jamaika einrichten - und womit müssen sie rechnen, sollte das Experiment scheitern?



"Zur Sache Baden-Württemberg"



Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Clemens Bratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei Baden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.



