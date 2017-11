Bis 30.11. kann man nicht nur seine KFZ-Versicherung wecheln, als Arbeitnehmer können Sie bis dahin auch einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung stellen - und so ihr Netto im Weihnachtsmonat Dezember ordentlich pimpen und dann viiiieeele Geschenke kaufen.Bis zum 30. November 2017 beantragt, berücksichtigt der Fiskus einen Freibetrag noch für das laufende Jahr. Das lohnt sich vor allem, wenn im Dezember Weihnachtsgeld ausgezahlt wird. Darauf weist der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) hin. "Der Nettobetrag von Weihnachtsgeld und Dezembergehalt wird dann deutlich höher ausfallen", so BVL-Geschäftsführer Erich Nöll.Der Antrag ist bei dem Finanzamt einzureichen, das für den Wohnsitz des Steuerpflichtigen zuständig ist. Doch um den Freibetrag eingetragen zu bekommen, muss man bestimmte Hürden nehmen: Für Werbungskosten, die den Pauschbetrag von 1.000 Euro übersteigen, für bestimmte Sonderausgaben über dem Pauschbetrag von 36 Euro, für außergewöhnliche Belastungen allgemeiner Art und insbesondere für Unterhaltszahlungen an finanziell bedürftige Angehörige gilt eine Antragsgrenze von 600 Euro. Ein Freibetrag wird ...

