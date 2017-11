Baden-Baden (ots) - Dienstag, 21. November 2017 (Woche 47)/15.11.2017



20.15 Marktcheck



Kritisch, hintergründig und unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" jeden Dienstag von 20:15 Uhr bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen zur Sendung unter www.SWR.de/marktcheck.



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Vorsicht Krankenhaus - wo der Klau einfach gemacht wird



Werbeprospekte - echte Schnäppchen oder was?



Tacho-Manipulation - wenn beim Gebrauchten getrickst wird



Weihnachtsstollen - welcher versüßt die Adventstage?



Fahrgastrechte - wenn der Kunde im Regen steht



Montag, 11. Dezember 2017 (Woche 50)/15.11.2017



Korrigierte Folgen-Nr. und Rateteam beachten!



03.45 Sag die Wahrheit (WH) Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 472



Donnerstag, 28. Dezember 2017 (Woche 52)/15.11.2017



Korrektur 'Rollen und Darsteller' beachten!



03.35 Auf Achse



Konvoi Fernsehserie Deutschland 1983 Erstsendung: 20.12.1983 in Das Erste Autor: Bernd Schwamm Rollen und Darsteller: Franz Meersdonk____Manfred Krug Günther Willers____Rüdiger Kirschstein Keitel____Karl-Heinz Gierke Muzaza____Tim Kwebulana Häberle____Stewart Brown Jan____Siegfried Mynhardt Piet____Alex Heyns Georg____Ian Yule Kamera: Josef Vilsmeier Folge 19



Donnerstag, 28. Dezember 2017 (Woche 52)/15.11.2017



Korrektur 'Rollen und Darsteller' beachten!



04.25 Auf Achse



Goldsucher in Lappland Fernsehserie Deutschland 1983 Erstsendung: 27.12.1983 in Das Erste Autor: Bernd Michaelis Rollen und Darsteller: Franz Meersdonk____Manfred Krug Günther Willers____Rüdiger Kirschstein Raija____Monika Lundy Lahtinen____Leo Lastumäki Aaltonen____Pentti Kotkaniemi Dimitri____Matti Ruchola u.a. Kamera: Charly Steinberger Folge 20



Freitag, 29. Dezember 2017 (Woche 52)/15.11.2017



Korrekten Beitrag für SR beachten!



18.15 SR: Wendelin weltweit



