Wenn es dann so weit ist, wird davon die Rede sein, dass ganz und gar unterschiedliche Parteien zueinander gefunden hätten. Aber es gibt auch eine andere Deutungsmöglichkeit: Jenseits ihrer Differenzen zu einzelnen Themen passen die Beteiligten ziemlich gut zusammen. Zu gut vielleicht. Auch die Grünen würden mit Jamaika eine Entwicklung vollenden, die seit Jahren im Gange ist: weg von einer Politik, die auch die Interessen der unteren Schichten im Auge hat. Der Versuch, die erfreuliche Liberalisierung der Gesellschaft mit der Notwendigkeit staatlichen Handelns zum Ausgleich von Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung zu versöhnen, wäre in die Opposition verbannt - ausgerechnet mit Hilfe der Grünen.



