Straubing (ots) - Eine Neuwahl wäre also nicht nur für CDU-Vorsitzende Angela Merkel ein großes Risiko. Alle vier Parteien sollten das Experiment nicht wagen und lieber alles tun, um ein Scheitern zu vermeiden. Die kommende Nacht wird also die des Krötenschluckens sein. Vor allem bei den Themen Klimaschutz sowie Asyl und Familiennachzug bei subsidiär Schutzberechtigten wird es noch ganz schwierig. Doch am Ende muss es eine Einigung der vier Parteien geben. Für alles andere hätten die Bürger kein Verständnis.



