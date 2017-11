Köln (ots) - Am kommenden Sonntag läuft der neue Tatort aus Münster "Gott ist auch nur ein Mensch" im Ersten. Bereits heute nehmen Kommissar Thiel (Axel Prahl) und Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) in der westfälischen Metropole wieder ihre Ermittlungen auf: In "Affentheater" (AT) untersuchen sie einen Todesfall, der sich in der unmittelbaren Nachbarschaft von Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) ereignete. Die Spuren führen Kommissar Thiel unter anderem in den Münsterschen Zoo. Der Rechtsmediziner Prof. Boerne versucht, sich derweil auch einen Namen als Fernsehkoch zu machen.



Mit "Affentheater" (AT) legt das Autorenduo Stefan Cantz und Jan Hinter bereits seinen 13. Fall für den Tatort aus Münster vor. Auch die erste Folge "Der dunkle Fleck", die vor 15 Jahren gesendet wurde, stammt aus ihrer Feder. Regie bei "Affentheater" (AT) führt Samira Radsi ("Die Füchsin", "Deutschland 83"). Ein Wiedersehen in einer Gastrolle gibt es mit Tessa Mittelstaedt, die vielen bekannt ist als ehemalige Assistentin der Kommissare Ballauf und Schenk im Kölner "Tatort".



Mit ihrer Nachbarin Wilhelmine Klemm lag das Todesopfer im Dauerclinch. Doch könnte die renommierte Münsteraner Staatsanwältin tatsächlich etwas mit dem Tod der schwer kranken Patrizia Merkens (Lilia Lehner) zu tun haben? Wilhelmine Klemms Widersacherin im Amt, die Staatsanwältin Ungewitter (Tessa Mittelstaedt), mag das nicht ausschließen. Und so ermitteln die Kommissare Frank Thiel und Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) in alle Richtungen. Ihre Spurensuche führt sie unter anderem in den Zoo. Hier war die, dem Vernehmen nach, menschenscheue Patrizia Merkens offensichtlich Dauergast. Den Rechtsmediziner Prof. Boerne hat derweil das Kochfieber befallen, denn kein geringerer als der Gourmet und Medienproduzent Dr. Stockmann (Robert Hunger-Bühler) gibt dem Rechtsmediziner die Chance zu einer Zweitkarriere als Fernsehkoch. Woran Patrizia Merkens tatsächlich starb, bedarf unterdessen einer letzten toxikologischen Untersuchung.



Mit von der Partie bei "Affentheater" (AT) sind auch wieder ChrisTine Urspruch als Rechtsmedizinerin Silke Haller und Claus D. Clausnitzer als Taxifahrer Herbert Thiel. In den Gastrollen zu sehen sind Thomas Arnold als Fernsehregisseur, Felix Vörtler als Zoodirektor, Dirk Martens als Tierarzt, Julischka Eichel als Tierpflegerin sowie Charlotte Bohning, Stephanie Kämmer u.v.a.



Der "Tatort - Affentheater" (AT) ist eine Produktion von Bavaria Fiction (Niederlassung Köln, Produzentin: Sonja Goslicki) im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln (Redaktion: Nina Klamroth). Die Dreharbeiten laufen noch bis zum 14. Dezember. Der Sendetermin ist für 2018 vorgesehen.



