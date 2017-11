Liebe Leser,

die Korrektur in den deutschen Aktien setzt sich auch zur Mitte der Woche fort. Insbesondere Technologiewerte korrigieren deutlich mehr als der Gesamtmarkt. So natürlich auch Evotec. Unternehmensspezifisch fielen die letzten Ergebnisse von Evotec zwar teilweise schlechter aus als erwartet, allerdings waren dafür hauptsächlich vorübergehende Aufwendungen maßgebend. Dennoch, so kurz vor Jahresende gehen Anleger wohl nicht mehr davon aus, dass stark kursstützende News vermeldet ... (David Iusow-Klassen)

