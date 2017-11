VEDES AG platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 20 Mio. Euro

Nürnberg, 15. November 2017 - Der Vorstand der VEDES AG hat heute um 18:15 Uhr beschlossen, eine neue fünfjährige 5 % Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2GSTP1) im Volumen von 20 Mio. Euro zu begeben und bei institutionellen Investoren zu platzieren. Aufgrund des insgesamt deutlich positiven Zuspruchs behält sich die VEDES AG ausdrücklich vor, auch künftig weitere 5 % Unternehmensanleihen 2017/2022 im Rahmen von Privatplatzierungen zu begeben. Der Emissionserlös soll voraussichtlich der vorzeitigen Refinanzierung der 7,125 % Schuldverschreibungen 2014/2019 (ISIN: DE000A11QJA9) und der Finanzierung strategischer Projekte dienen.

Kontakt: Frank Ostermair / Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: 089/8896906-25 E-Mail: vedes@better-orange.de Eva-Maria Kusch VEDES AG Tel.: 0911/6556-233 E-Mail: kusch@vedes.com

Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden. Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten Schuldverschreibungen der VEDES AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung befreit.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der VEDES AG dar. Ein Angebot von Wertpapieren der VEDES AG findet nicht statt.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten der Anleihe 2017/2022:

Emit- VEDES AG tentin

Besi- Für die Laufzeit der Schuldverschreibungen 2017/2022: che- erstbzw. zweitrangige Pfandrechte an der Marke 'VEDES' rung zugunsten eines Treuhänders für die Anleihegläubiger (Bis zur vollständigen Rückzahlung der Anleihe 2014/2019 werden zweitrangige Pfandrechte bestellt; nach der vollständigen Rückzahlung sind die Pfandrechte erstrangig.)

Volu- 20.000.000 Euro men ISIN / DE000A2GSTP1 / A2GSTP WKN Kupon 5% p.a. Ausga- 100% be- preis Stücke- 1.000 Euro lung Valuta 17. November 2017

Lauf- 5 Jahre: 17. November 2017 bis 17. November 2022 zeit (ausschließlich) Zins- Jährlich, nachträglich zum 17. November eines jeden Jahres zah- (erstmals am 17. November 2018)

lung Rück- 17. November 2022 zah- lungs- termin Rück- 100% zah- lung Status Nicht nachrangig, besichert

Vorzei- Im Falle einer Änderung der steuerrechtlichen Vorschriften tiges Nach Wahl der Emittentin ab dem 17. November 2020 zu 101,0% Kündi- des Nennbetrags und ab dem 17. November 2021 zu 100,5% des

gungs- Nennbetrags recht der Emit- tentin

Coven- Kontrollwechsel Drittverzug Ausschüttungsbeschränkung in Höhe ants von 50% des HGB-Jahresüberschusses Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten Positivverpflichtung und Transparenzverpflichtung: Geprüfter Konzernabschluss binnen 6 Monaten Ungeprüfter Halbjahresfinanzbericht binnen 4 Monaten Aktueller Finanzkalender Bei Verstoß: Zins-Step-up um 0,5 Prozentpunkte Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) Boo- Quirin Privatbank AG krun- ner

15.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: VEDES AG Beuthener Straße 43 90471 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 (0)911 6556 0 Fax: +49 (0)911 6556 251 E-Mail: info@vedes.com Internet: www.vedes.de

ISIN: DE000A11QJA9, DE000A1YCR69 WKN: A11QJA, A1YCR6 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate Exchange

