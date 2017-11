Acht Jahre nach seinem Start hat sich der Bitcoin in der Finanzwelt etabliert. Endlich, meinen seine Anhänger. Dabei ist unklar, ob er überlebt: seine größten Schwächen und sein größter Konkurrent.

Auf rund 7700 Dollar hatte sich der Bitcoin vor einer Woche gekämpft. Wieder mal ein neues Allzeithoch - der Kurs der weltweit führenden Kryptowährung konnte sich damit seit Jahresanfang mehr als versiebenfachen.

Was dann über das Wochenende folgte, müsste gnadenlos als Crash bezeichnet werden: Der Bitcoin verlor innerhalb von fünf Tagen rund ein Viertel seines Wertes. An der Börse lösen Kursverluste in dieser Größenordnung Panik unter den Investoren aus und sorgen für nachhaltige Krisen. Der Schwarzen Montag 1987 gilt als einer der schlimmsten in der Geschichte der US-Börsen. Der Aktienindex Dow Jones verlor damals 22 Prozent an einem Tag. In der Bitcoin-Welt dagegen sind 25 Prozent Verlust innerhalb weniger Tage nichts anderes als Normalität.

Seit acht Jahren erst gibt es den Bitcoin. Seitdem gilt er als Versuch, ein weltweites Zahlungsmittel zu etablieren, das außerhalb staatlicher Kontrolle von Nutzern unterhalten wird. Lediglich 115 Milliarden Dollar sind alle ausstehenden Bitcoins heute wert. Winzig im Vergleich zu 1,58 Billionen US-Dollar der amerikanischen Notenbank, die weltweit im Umlauf sind.Bei einer solch jungen und kleinen Anlageklasse wie dem Bitcoin sind stärkere Schwankungen als am Aktienmarkt völlig normal. Selbst für den deutschen Leitindex Dax liegt die erwartete Schwankungsbreite binnen eines Monats bei rund 15 Prozent.

Ein Blick auf die Kursdaten des Bitcoin zeigt sogar: In den vergangenen Jahren wurde er stetig stabiler. Während Bitcoin-Anleger 2010 noch damit rechnen mussten, binnen eines Tages mal 40 Prozent ihrer Anlage gewinnen oder verlieren zu können, gehen die Schwankungen mittlerweile kaum noch über zehn Prozent hinaus.

Die Gründe für den Bitcoin-Kurseinbruch vom Wochenende jedoch sind dramatisch. Sie könnten gar sein Überleben gefährden. Acht Jahre nach seinem Start hat er sich als Weltleitwährung unter den Kryptowährungen etabliert. Seit letzter Woche ist klar: Dass er dort bleibt, ist unsicherer denn je.

Bitcoin muss schneller werden

Der Höhenflug des Bitcoin-Kurses wurde abrupt beendet, nachdem das geplante Update Segwit2x überraschend abgesagt wurde. Eigentlich war es nur eine Formalie; der zweite Teil eines Updates aus dem Sommer, um das die Bitcoin-Gemeinschaft lange gerungen hatte. Es sollte das Netzwerk flotter machen, um die steigende Zahl der weltweiten Bitcoin-Überweisungen wieder handeln zu können. Doch in der Bitcoin-Gemeinschaft fand sich keine Mehrheit, die den zweiten Teil des Updates unterstützen wollte.

Dabei ist er essenziel. Glaubt zumindest ein Teil der Kryptowährungs-Anhänger.

Er hätte die Blockgröße von einem Megabyte auf zwei verdoppelt. Warum das nötig ist? Im digitalen Register, der Bitcoin-Blockchain, werden alle Bitcoin-Transaktionen in einzelnen Blöcken aufgezeichnet, bevor sie an die Kette der bisherigen Blöcke samt Transaktionen gehängt werden. Jeder Block kann nur eine gewisse Zahl an Transaktionen aufnehmen, eben bis ein Megabyte ausgeschöpft hat. Die Zahl schwankt derzeit zwischen 1000 und 2000 Transaktionen. Weil der Bitcoin sich in den vergangenen Jahren weltweit rasant verbreitet hat, warteten zu viele Transaktionen darauf, in den Block zu gelangen. Erstmals im Sommer 2012 wickelte das Bitcoin-Netzwerk weltweit über 50.000 Zahlungen pro Tag ab. Dann stieg die Zahl der Überweisungen bis Anfang dieses Jahres auf über 300.000.

Teil Eins des Updates hatte im Sommer bereits erste Transaktionsdaten aus der Blockchain herausgelöst, um mehr Platz in den Blöcken zu machen und wieder mehr Überweisungen abwickeln zu können. Doch erst der zweite Teil des Updates, der die Blockgröße erweitert hätte, hätte signifikante Verbesserungen gebracht.

Warum die Bitcoin-Gemeinschaft ihn abgesagt hat? Nun, im Kern widerspricht eine Veränderung der Bitcoin-Blöcke dem Konzept von Gründer Satoshi Nakamoto. Als er Ende 2008 sein Bitcoin-Paper veröffentlichte, war der heutige Erfolg des Netzwerks jedoch kaum absehbar, und damit wohl auch nicht die Verstopfung des Netzwerks, die Bitcoin heute als Zahlungsmittel nahezu unbrauchbar macht.

Stattdessen haben sich Alternativen vom Bitcoin abgespalten, die dessen Probleme beseitigen wollen. Allen voran Bitcoin Cash. Eine Version des Bitcoin, die die Blockgröße ...

Den vollständigen Artikel lesen ...