Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta028/15.11.2017/19:36) - Hamburg, 15.11.2017



Der Aufsichtsrat der Edel AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Bestellung des bisherigen Alleinvorstands Michael Haentjes bis zum 31. Dezember 2019 zu erneuern. Darüber hinaus wurde Dr. Jonas Haentjes, der bisherige Director Corporate Development, ab 1. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2020 zum weiteren Vorstand bestellt. Die Ergänzung des Vorstands erfolgt im Rahmen des bereits angekündigten Generationswechsels des mehrheitlich in Familienhand befindlichen Unternehmens. Es ist geplant, dass nach dem Ausscheiden von Michael Haentjes zum Jahresende 2019 Dr. Jonas Haentjes als Alleinvorstand das Unternehmen führt. Dr. Jonas Haentjes ist bereits seit März 2016 als Director Corporate Development bei der Edel AG. Der promovierte Mediziner arbeitete zuvor als Unternehmensberater bei Roland Berger Strategy Consultants und bei Monitor Deloitte.



(Ende)



Aussender: Edel AG Adresse: Neumühlen 17, 22763 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Timo Steinberg Tel.: +49 40 89085-0 E-Mail: timo.steinberg@edel.com Website: www.edel.com



ISIN(s): DE0005649503 (Aktie), DE000A1X3GV3 (Anleihe) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1510770960435



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 15, 2017 13:36 ET (18:36 GMT)