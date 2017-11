Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den libanesischen Regierungschef Saad Hariri und dessen Familie nach Frankreich eingeladen. Die Regierung will die Einladung aber nicht als Exil-Angebot verstanden wissen.

In der Libanon-Krise hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den libanesischen Regierungschef Saad Hariri und dessen Familie nach Frankreich eingeladen. Macron habe zuvor mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und Hariri gesprochen, teilte der Élyséepalast am Mittwochabend in einer knappen Erklärung mit. Dies sei kein Exil-Angebot für Hariri, hieß es aus dem Élyséepalast auf Anfrage des Handelsblatts.

Details wurden nicht genannt. Nach ergänzenden Informationen der Nachrichtenagentur AFP könnte Hariri bereits in den kommenden Tagen nach Frankreich kommen.

Hariri hatte Anfang des Monats seinen Rücktritt ...

