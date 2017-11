Bonn (ots) - Der Countdown läuft. Bis Donnerstag haben die Verhandler von CDU, CSU, FDP und Grüne noch Zeit, um tragfähige Kompromisse zu finden. Spätestens in der Nacht zu Freitag soll dann entschieden werden, ob die Gemeinsamkeiten ausreichen, um Koalitionsgespräche zu führen. Der Ausgang ist ungewiss, denn bei vielen Themen sind noch wesentliche Punkt offen und die Chefunterhändler pokern bis zum Schluss.



Was sind die großen Streitpunkte? Wer springt in letzter Minute noch über seinen Schatten? Wer muss die meisten Kompromisse eingehen?



Anke Plättner diskutiert u.a. mit:



- Prof. Michael Hüther, Institut der Deutschen Wirtschaft, IW Köln - Prof. Thomas Kliche, Politikpsychologe, Hochschule Magdeburg- Stendal - Prof. Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler, Universität Duisburg-Essen



