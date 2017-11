TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 11/15/17 -- The common shares of eXeBlock Technology Corporation have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.

eXeBlock Technology Corporation is a designer of custom, state-of-the-art blockchain based software applications that provide profitable, secure and efficient solutions to businesses and markets globally. eXeBlock is one of the first Canadian public companies focused on the development of disruptive Decentralized Applications using blockchain technology. It's management team and developers are recognized leaders in the development of decentralized blockchain applications.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de eXeBlock Technology Corporation a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

eXeBlock Technology Corporation est un concepteur d'applications logicielles de blockchain sur mesure, a la pointe de la technologie, qui fournissent des solutions rentables, securisees et efficaces aux entreprises et aux marches du monde entier. eXeBlock est l'une des premieres entreprises publiques canadiennes a se concentrer sur le developpement d'applications decentralisees perturbatrices utilisant la technologie blockchain. Son equipe de gestion et ses developpeurs sont des leaders reconnus dans le developpement d'applications decentralisees de blockchain.

Issuer/Emetteur: eXeBlock Technology Corporation Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): XBLK Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en circulation: 61 404 031 Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour emission:3 928 057 CSE Sector/Categorie: Technology/Technologie CUSIP: 30151G 10 8 ISIN: CA30151G 10 8 1 Boardlot/Quotite: 500 Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 16 novembre/November 2017 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: July 31/le 31 juillet Transfer Agent/Agent des transferts: National Issuer Services Ltd.

