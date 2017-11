Liebe Leser,

die Talfahrt von Medigene scheint sich fortzusetzen. Die Aktie musste inzwischen nach einem längeren Seitwärtstrend wieder massive Kursverluste hinnehmen und rutscht immer stärker der runden und wichtigen Unterstützung in Höhe von 10 Euro entgegen. Die Aktie hat am Dienstag ein Minus von fast 2 % hinnehmen müssen und verliert an diesem Mittwoch noch einmal deutliche 4 %. Charttechniker verweisen darauf, dass bereits die nächsten Unterstützungen bei 11 Euro unterkreuzt worden ... (Frank Holbaum)

