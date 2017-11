Christian Drastil: Bitcoin-Shorten wird möglich Attention bitcoin bears: You'll be able to bet against the digital currency in one month 3 Kommentare L. M.: Bitcoins shorten geht schon lange über Bitfinex, einer der größten Börsen in der Kryptowelt. Man leiht sich wie bei einem klassischen Short den Basiswert aus, der Lender bekommt ganz gut Zinsen. L. M.: CME Future ist natürlich toll , dass es endlich dann ein reguliertes Produkt gibt, aber nicht ganz neu zu shorten Christian Drastil: danke Lukas, wusste ich bisher nicht >>Zum Thread auf Facebook>> alle Diskussionsbeiträge unter facebook.com/groups/GeldanlageNetwork

