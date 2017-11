Die Grünen stellen sich nicht weiter gegen Aufnahmezentren für Asylbewerber und kommen damit den möglichen Jamaika-Koalitionären entgegen. Doch es gibt noch zahlreiche strittige Punkte.

In den Sondierungsgesprächen über eine Jamaika-Koalition gibt es Fortschritte beim Streit über Asyl und Flüchtlinge. Die Grünen akzeptieren nach einem Reuters vorliegenden Sondierungspapier mit Stand von Dienstagnacht, dass die Verfahren für alle Asylsuchenden in Aufnahme- und Entscheidungszentren in Deutschland durchgeführt werden sollen. Strittig ist in dem zehnseitigen Papier aber, ob abgelehnte Asylbewerber von dort aus auch wieder in ihre Heimat zurückgeführt werden, wie dies die Union fordert. Dies lehnen die Grünen ab.

"Im Gegensatz zur Union wollen wir Ankunft und Ausreise zwingend voneinander trennen und Schutzsuchende schnellstmöglich auf Kommunen verteilen", sagte ein Grünen-Sprecher am Mittwoch. Es gebe deshalb keine Einigung über Zentren "nach Vorstellung der CSU". CDU und CSU hatten in ihrem Migrationskonzept ...

