Mannheimer Morgen zu den Ergebnissen der DGB-Umfrage Überschrift: Wirksame Vertretung Der anhaltende Job-Boom in Deutschland sorgt bei den Arbeitnehmern für gute Laune: Beschäftigte sind ein gefragtes Gut, und dementsprechend bemühen sich viele Unternehmen um sie. Doch es gibt etliche Branchen, in denen die Arbeitsbedingungen nicht in das gute Stimmungsbild passen, etwas das Gesundheits- und Sozialwesen oder die Gastronomie. Hohe Arbeitsbelastung, schlechte Bezahlung, häufige Wochenend- sowie Nachtdienste - da fällt es schwer, Begeisterung für den Job zu entwickeln. Wenn dann auch noch eine Debatte um den möglichen Abschied vom Acht-Stunden-Tag dazukommt, fühlen sich viele Beschäftigte wohl endgültig entmutigt. In dieser Situation sollten Betroffene sich an Organisationen erinnern, die gerade in Boom-Phasen aus der Zeit gefallen scheinen - die Gewerkschaften. Solidarität und wirksame Interessenvertretung sind auch dann wichtig, wenn es in der Wirtschaft gut läuft. Wachstum und gute Gewinne - für die in erster Linie die Beschäftigten sorgen - sind kein Grund, auf Arbeitnehmerrechte zu verzichten.

