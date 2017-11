Größter Schwimmer aller Zeiten arbeitet mit Crystal Lagoons, dem führenden Unternehmen für Wasserinnovationen, zusammen

Dieses Unternehmen entwickelt einen strategischen Plan für urbane, kristallklare Lagunen

Wasser ist nicht das einzige Element, das Medaillengewinner Michael Phelps und der multinationale Konzern für Wasserinnovationen Crystal Lagoons gemeinsam haben.

Crystal Lagoons hat offiziell eine strategische Partnerschaft ab heute mit dem größten Schwimmer aller Zeiten, Michael Phelps, bekanntgegeben. Das gemeinsame Anliegen, das beide verbindet, ist das Ziel, Schwimmen und Wassersportaktivitäten über die branchenführende Technologie von Crystal Lagoons, die gewöhnliche Landschaften in majestätische, kristallklare Lagunen verwandelt, in Communitys auf der ganzen Welt zu bringen.

Fernando Fischmann, Gründer von Crystal Lagoons, sagte: "Es ist uns eine große Ehre, dass ein so großer Sportler wie Michael Phelps an Bord kommt und bereit ist, seine Zeit in eine Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen zu investieren. Wir denken, dass kristallklare Lagunen dazu beitragen werden, das Schwimmen und den Wassersport ins 21. Jahrhundert zu bringen. Außer der Vielfalt von Wassersportaktivitäten bieten kristallklare Lagunen auch eine inklusive Umgebung für Freizeit und soziale Aktivitäten alles vor einer majestätischen tropischen Kulisse."

Das Konzept der kristallklaren Lagunen wurde gut aufgenommen, und das Unternehmen ist weltweit aktiv an mehr als 600 Projekten in unterschiedlichen Entwicklungs- und Verhandlungsphasen beteiligt. Außerdem entwickelt Crystal Lagoons mit Projekten in Ländern wie den USA, Thailand, Australien, der Türkei, Argentinien und Chile ein Modell für den öffentlichen Zugang.

Über Crystal Lagoons

Crystal Lagoons ist ein multinationaler Konzern, dessen US-amerikanischer Sitz sich in Miami, Florida befindet. Das Unternehmen hat ein innovatives Konzept und eine innovative Technologie entwickelt, die in 190 Ländern patentiert sind. So können zu kristallklaren Bedingungen und geringen Kosten Wasserflächen unbegrenzter Größe gebaut und instandgehalten werden. Das eindrucksvolle türkise Wasser von Crystal Lagoons revolutioniert nicht nur die Immobilienwelt, sondern auch die Wasser- und Energiegewinnung. Die möglichen Anwendungen reichen u. a. von der Realisierung idyllischen Strandlebens an bisher undenkbaren Orten bis hin zur Bereitstellung industrieller Lösungen für Umlaufkühlsysteme für Wärmekraftwerke und Datenzentren. Weitere Informationen finden Sie auf www.crystal-lagoons.com und YouTube, und folgen Sie uns auf LinkedIn.

