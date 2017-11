Bei den Verhandlungen in der ersten Tarifrunde der Metall- und Elektronikindustrie forderten die Arbeitgeberverbände unter anderem höhere Arbeitszeiten. Die IG-Metall empfand die Forderungen als Provokation.

In der ersten Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie ist der Streit über die Arbeitszeit voll entbrannt. Die Arbeitgeberverbände in Niedersachsen, Berlin-Brandenburg und Hamburg konfrontierten die Gewerkschaft IG Metall mit abgestimmten Forderungen nach höheren Arbeitszeiten, weniger Überstundenzuschlägen und längerer Befristung. "Die Unternehmen brauchen die Möglichkeit, individuell mit jedem Arbeitnehmer eine längere Arbeitszeit zu vereinbaren", erklärte Stefan Moschko, Verhandlungsführer des Verbandes von Berlin-Brandenburg am Mittwoch. Die IG Metall gefährde mit ihrer Forderung nach einer Entgelterhöhung um sechs Prozent und einem Recht einzelner auf Arbeitszeitverkürzung die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen. "Sowohl beim Lohn als auch bei der Arbeitszeit hat die Gewerkschaft den Kompass verloren", kritisierte Moschko.

IG-Metall-Verhandlungsführer reagierten entrüstet. So nannte der Chef des IG-Metall-Bezirks Küste die Gegenforderungen eine Provokation. "Die Arbeitgeber stellen ...

