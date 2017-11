Halle (ots) - Der de-facto-Zwang zur Krankenversicherung ist bei ihren Wählern ohnehin unbeliebt, und die Aussicht auf einen dicken Scheck vom Finanzamt wirkt verlockend. Doch das ist zu kurz gedacht. Denn unter dem Strich werden keineswegs alle Amerikaner von dieser Reform profitieren. Wenn aber die ersten Trump-Wähler realisieren, dass sie kaum mehr Netto in der Tasche haben und keine bezahlbare Police für ihre Kinder mit Asthma-Erkrankung finden, während ihr Präsident persönlich Millionen an Steuern spart, könnte der zynische Doppelschlag der Republikaner zum politischen Bumerang werden.



