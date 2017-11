Paris (awp/afp) - Die am Dienstag begonnene Hausdurchsuchung in der Pariser Niederlassung des Zementkonzerns LafargeHolcim ist am Mittwochabend abgeschlossen worden. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Berufung auf eine Quelle aus der französischen Justiz. LafargeHolcim steht in Zusammenhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...