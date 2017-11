Liebe Leser,

Daimler kämpft wider Erwarten erneut mit dem charttechnischen Aufwärtstrend. Die Aktie verlor nach einer zwischenzeitlichen Rückeroberung der runden Marke von 70 Euro wieder entscheidend und unterkreuzte diese Schwelle. Damit hat sich das charttechnische Bild zumindest in Teilen deutlich eingetrübt, so die Meinung diverser Chartanalysten. Die Aktie hat in den zurückliegenden Tagen nicht mehr von wirtschaftlich bedeutenden Nachrichten profitieren können. Dennoch war der Wert ... (Frank Holbaum)

