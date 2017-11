- Weltweite Börsen wurden übertroffen



Singapur (ots/PRNewswire) - Den Daten von Huobi.pro zufolge erreichte das Handelspaar DASH/USDT gegen ca. 23 Uhr am 12. November ein Hoch von 990 (entsprechend $990). Der protokollierte Anstieg von 204% innerhalb des selben Handelstages verhalf DASH zu seinem bisher höchsten Wert. Die Kryptowährung, die die anonyme Sofortbezahlung zum Datenschutz der Kunden unterstützt, erlebte am 9. November ihr Debüt auf Huobi.pro, wo ihr Preis einen starken Aufschwung erlebte und alle anderen weltweiten Börsen überbot.



Daten von CoinMarketCap zeigten, dass DASH in Bezug auf Börsenkapitalisierung vor seiner Auflistung auf Huobi.pro. an sechster Stelle stand. Der gesamte Marktwert von Dash hat Litecoin, an fünfter Stelle stehend, übertroffen, nachdem Huobi.pro DASH aufgelistet hatte.



Huobi.pro hat den Trading-Dienst für sieben mit Blockchains zusammenhängenden Kryptowährungs-Vermögenswerten bereits eingeführt, einschließlich USDT, AST, KNC, ZRX, RCN, DASH, OMG, RDN. Ab dem 15. November bietet die Plattform insgesamt 22 Handelspaare an.



Zuvor hatte die Huobi Blockchain Application Institution unter Anwendung der Vermögensbewertungs-Theorie das SMARTChain Evaluierungs-Modell v2.0 für mit Blockchains zusammenhängenden Kryptowährungs-Vermögenswerten enthüllt. Das Evaluierungsergebnis dient Huobi.pro als wesentlicher Leitfaden zur Entwicklung von Strategien zur Einbeziehung zusätzlich auftretender Blockchain-Assets. Die zuvor genannten sieben neuen Mitglieder haben den äußerst sorgfältigen, auf diesem Modell basierenden Evaluierungsprozess allesamt bestanden.



Huobi treibt seine weltweite Expansion nach der Schließung seines Handelsbuch-Trading-Dienstes in China am 31. Oktober auf eigene Initiative weiter voran. Momentan betreibt Huobi seine globalen Austausch-Plattformen Huobi.pro, Huobi Korea, Huobi China Information and Research und Huobi Wallet. Darüber hinaus machte Huobi.pro am 4. November durch seine außerbörsliche Plattform otc.Huobi.pro Bitcoin-Trading unter Verwendung des chinesischen Yuan möglich.



OTS: Huobi Technology PTE. LTD. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128455 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128455.rss2



Pressekontakt: Dong Tingyu +86-182-7145-6216 dongtingyu@huobi.com