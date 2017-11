Bernstein hebt Merck KGaA auf 'Outperform' - Ziel 115 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Merck KGaA neu bewertet und nach ehemals "Market-Perform" mit "Outperform" eingestuft. Das Kursziel setzten die Experten nun bei 115 Euro fest. Der Pharma- und Chemiekonzern stehe vor zwei Jahren mit vielen Kurstreibern, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch veröffentlichten Branchenstudie. Der jüngste Kursrückschlag habe deshalb eine hervorragende Kaufgelegenheit geschaffen. Er bezeichnete die Merck-Aktie unter den mit "Outperform" bewerteten Branchenwerten als Top-Empfehlung.

Warburg Research senkt Axel Springer auf 'Hold' - Ziel 64 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Axel Springer von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 60 auf 64 Euro angehoben. Das neue Kursziel resultiere aus einer Überarbeitung seines Bewertungsmodells, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktie des Medienkonzerns habe jedoch selbst bis zum neuen Kursziel nur noch wenig Aufwärtspotenzial, begründete er sein neues Anlagevotum.

Kepler senkt Innogy auf 'Reduce' - Ziel runter auf 37 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der RWE-Ökostromtochter Innogy aus Bewertungsgründen und den Gewinnen der vergangenen Wochen von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 35 auf 37 Euro angehoben. Letzteres gehe auf die gute Bilanz zurück, schrieb Analyst Ingo Becker in einer Studie vom Mittwoch. Doch ungeachtet der immer noch attraktiven Dividendenrendite und fehlender Risiken in den kommenden Jahren erschienen Kurse um die 40 Euro zu hoch, begründete er die Abstufung.

Commerzbank senkt Aurubis auf 'Reduce' - Ziel hoch auf 65 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Aurubis vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 49 auf 65 Euro angehoben. Analyst Ingo-Martin Schachel erhöhte seine Prognosen für den Kupferkonzern. Allerdings dürfte das derzeit günstige Marktumfeld nicht ewig anhalten, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch und erwartet 2019 eine schlechtere Geschäftsentwicklung als 2017.

Independent senkt Nordex auf 'Verkaufen' - Ziel runter auf 7 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Nordex nach Zahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 10,40 auf 7,00 Euro gesenkt. Der Windturbinenhersteller habe im dritten Quartal mit schwachen Resultaten enttäuscht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch. Der Auftragsbestand sei auf dem tiefsten Stand seit mehreren Jahren. Dazu sollte vor allem das kommende Geschäftsjahr schwierig werden. Diermeier senkte seine Gewinnschätzungen.

Hauck & Aufhäuser hebt Bertrandt auf 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Bertrandt von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 88 Euro angehoben. Der Ingenieurdienstleister sollte das Schlimmste hinter sich haben, schrieb Analyst Christian Glowa in einer Studie vom Mittwoch. Er hob mit Verweis auf eine bessere Auslastung der Belegschaft und leicht bessere Geschäfte mit dem wichtigen Kunden Volkswagen seine Gewinnschätzungen an. Allerdings sollte die Stimmung gegenüber der Aktie kurzfristig verhalten bleiben, und die aktuelle Bewertung erscheine angemessen.

Oddo BHF senkt Medigene auf 'Neutral' - Ziel 12 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Medigene von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 12 Euro belassen. Die Aktie habe nur noch ein begrenztes Aufwärtspotenzial, begründete Analyst Igor Kim die reduzierte Einschätzung in einer Studie vom Mittwoch.

DZ Bank hebt Hornbach Holding auf 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Hornbach Holding von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 82 auf 85 Euro angehoben. Nach dem Kursrückgang der letzten Wochen sehe er eine gute Einstiegsgelegenheit bei der Baumarkt-Holdinggesellschaft, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Mittwoch. Das Marktumfeld für die Branche sei attraktiv.

JPMorgan senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 27 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp vor Zahlen für das vierte Geschäftsquartal von 28 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er schätze den freien Barmittelfluss bei dem Industriekonzern in kommenden Jahr konservativer ein als zuvor, begründete Analyst Fraser Jamieson in einer Studie vom Mittwoch die Kurszielsenkung. Im vierten Quartal dürfte das Unternehmen auf gutem Wege geblieben sein, um das bereinigte operative Gewinnziel (Ebitda) für das Gesamtjahr zu erfüllen.

Credit Suisse hebt Ziel für Infineon auf 26 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon nach Quartalszahlen von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die seit Jahren anhaltende Stärke im Geschäft mit der Autoindustrie sollte sich fortsetzen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer Studie vom Mittwoch. Er hob seine Schätzungen an.

