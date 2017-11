Stuttgart (ots) - Der Putsch des "Krokodils" Emmerson Mnangagwa gegen den unsäglichen Präsidenten Robert Mugabe und dessen Frau Grace könnte weiteres Unheil abwenden. Trotzdem ist eine derartige Lösung des Problems mit größten Gefahren verbunden. Denn jetzt haben die Militärs die Macht an sich gerissen - und keiner kann sie dazu zwingen, ihrer widerrechtlich errungenen Herrschaft wieder ein Ende zu setzen. Allein an den "humanitären" Usurpatoren liegt es nun, die Geschicke des Landes in die Hände wirklicher Volksvertreter zu legen: Simbabwe braucht Wahlen - und zwar so schnell wie möglich.



OTS: Stuttgarter Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/48503 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_48503.rss2



Pressekontakt: Stuttgarter Zeitung Redaktionelle Koordination Telefon: 0711 / 72052424 E-Mail: spaetdienst@stzn.de http://www.stuttgarter-zeitung.de