Der neue Kabel-Steckverbinder von Yokowo ermöglicht eine einfach zu bedienende Kabelverbindung an einer bedruckten Leiterplatte (PCB) für verbesserte Stabilität und kürzere Montagezeiten.

In dem schnell wachsenden LED Beleuchtungsmarkt ist das Leitungskabel eine Hauptkomponente, die zum Verbinden einer Platine mit einem Beleuchtungsmodul verwendet wird. Das herkömmliche Verfahren des manuellen Lötens des Drahtes an einer Platine weist Einschränkungen auf, die zu einem komplizierten Montageprozess und einer instabilen Verbindung führen. Yokowo's neuer One-Action Kabel-Steckverbinder eliminiert den Lötprozess und ermöglicht es dem Benutzer, das Kabel einfach in die Buchse zu stecken. Eine Zwei-Kontakt-Klemmkonstruktion sorgt für eine zuverlässige Verbindung.

Die platzsparende Größe von 2,6 mm (B) x 3,5 mm (L) x 2,1 mm (H) macht den Yokowo Kabel-Steckverbinder zum kleinsten seiner Klasse. Zu den verfügbaren Modellen gehört neben der Standardausführung (nur Kontakt) auch eine Ausführung mit Isolationsgehäuse.

Zu den Anwendungen für den Kabel-Steckverbinder gehören LED-Beleuchtung, LCD-TV-Hintergrundbeleuchtung, Tablets, PCs und jedes andere Gerät, bei dem ein Anschlusskabel auf eine Leiterplatte gelötet werden soll.

Der Kabel-Steckverbinder von Yokowo verfügt über 1 Position, einen Nennstrom von 4A, einen maximalen Kontaktwiderstand von 30 mO, Betriebstemperaturen von -40 C bis +105 C, eine Spannung von 12 V AC / DC und eine Nennlebensdauer von fünf Mal. Er ist kompatibel mit AWG 22, 24 Drähten (einfach/verdrillt und ummantelt).

Der Kabel-Steckverbinder ist für eine SMD-Bestückung geeignet und befindet sich derzeit in Produktion. Auf Anfrage sind kostenlose Muster in Mengen unter 30 Stück erhältlich (zuzüglich Versandkosten).

Als weltweit größter Federkontaktstifte-Hersteller bietet Yokowo eine breite Palette an Standard- und Sonder-Pogo-Pins und Steckverbindern. Unsere platzsparenden und flachen Federkontaktstifte ermöglichen maximalen Handlungsspielraum in der Konstruktion.

