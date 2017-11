Die Verhandlungen zwischen Brüssel und London über den Brexit brachten bisher wenig Erfolge. Nun lud die britische Premierministerin einen EU-Spitzenpolitiker nach London ein - und punktete mit einer Charmeoffensive.

Er sei eigentlich "einer der größten Skeptiker" gewesen, was die Brexit-Gespräche angeht, sagte der CSU-Europapolitiker Manfred Weber am Mittwochabend in London vor Journalisten. Aber eine Charmeoffensive der britischen Premierministerin zeigte offenbar Wirkung: Nach dem Gespräch mit Theresa May erklärte er, er sei nun "optimistischer". Bei der Premierministerin sei der Wille spürbar gewesen, Kompromisse zu finden.Zu viel Optimismus wollte Weber aber dann doch nicht verbreiten. "Ich kann noch kein grünes Licht für die nächste Phase der Verhandlungen geben", stellte er klar. Und betonte, dass Großbritannien nicht erwarten könne, nach dem EU-Austritt die gleichen Vorteile zu ...

