Megatrends sind für Veränderungen, die uns schon lange prägen und in der Regel auch noch viele Jahre prägen werden. Aktien, die von diesen Megatrends profitieren, zählen an der Börse meist zu den Highflyern. In den 90er-Jahren bescherte der Tech-Boom Anlegern daher gewaltige Gewinne. Wiederholt sich die Geschichte?

Den vollständigen Artikel lesen ...