Xavier Unkovic für weltweite ausländische Geschäftstätigkeiten zuständig



Petaluma, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Amy's Kitchen gibt hiermit freudig die Ernennung von Xavier Unkovic zum Global President bekannt. Unkovic wird den Unternehmensgründern Andy und Rachel Berliner direkt Bericht erstatten und eng mit ihnen zusammenarbeiten, um auf der 30-jährigen Firmengeschichte des werteorientierten Familienunternehmens aufzubauen. Das Unternehmen gilt als Vorreiter der Biokostbewegung und konnte in einer Ära mit stark verarbeitetem Convenience-Food einzigartige Methoden entwickeln, um Bio-Hausmannskost in großem Umfang zu produzieren. Als ehemaliger Manager des Familienbetriebs Mars Inc. wird Unkovic sein umfassendes Wissen zur Entwicklung eines werteorientierten Unternehmens bei Amy's einfließen lassen und sein Engagement für den Zweck von Amy's mitbringen.



"Amy's Zweck, der das Unternehmen antreibt, ist es, dass sich jeder Mensch gut ernähren kann. Dieses Streben spiegelt sich in den Werten wider, die Amy in den vergangenen 30 Jahren zu einem Vorreiter und Branchenführer bei Biokost gemacht haben. Qualität und Integrität stehen im Mittelpunkt all unserer Bemühungen, und diese Werte sind ausschlaggebend dafür, wie wir Verbraucher verköstigen - und wie wir langfristige Beziehungen zu unseren Lieferanten aufbauen und unsere Kunden besser versorgen", erklärt Unkovic.



"Als Unternehmen nimmt sich Amy's die Zeit, die Dinge richtig anzugehen und in ein langfristiges Ziel zu investieren. Wir haben diese Werte ganz am Anfang festgelegt und ich freue mich darauf, mit Xavier zusammenzuarbeiten, um auf dieser Grundlage für die nächste Generation aufzubauen. Seine Führungskraft wird unseren Innovationsgeist und die Ziele unserer Kunden stärken, um den wachsenden Bedarf an hochwertiger Biokost zu decken", ergänzt Andy Berliner, Mitbegründer und Geschäftsführer von Amy's Kitchen.



Aktuell umfasst das Sortiment von Amy's über 250 Produkte in den USA. Zudem setzt das Unternehmen weiterhin auf den Ausbau von Verkaufskanälen auf mehr als 23 internationalen Märkten. Amy's produziert Vorspeisen, Pfannengerichte, Pizzas und Burritos als TK-Kost sowie Bio-Suppen, Bohnen, Salsa und Nudelsoßen in der Dose und Süßigkeiten. Amy's eröffnete 2015 ihre dritte Fabrik in Pocatello (Idaho, USA), die sie im Laufe des nächsten Jahres auf die volle Kapazität hochfahren wird. Im Rahmen der Ostküstenexpansion baut das Unternehmen derzeit eine weitere Fabrik in Goshen (New York, USA). Neben der starken neuen Führungskraft werden diese Investitionen in das Unternehmen dem hohen Innovationsgeist von Amy's sowie dem Wachstum des Biokostmarkts zu Gute kommen.



Über Amy's



Amy's Kitchen gilt seit ihrer Gründung im Jahre 1987 als Vorreiter der Biokostbewegung. Als privatrechtliches Familienunternehmen vertreibt es Hausmannskost in Form von Convenience-Food zu erschwinglichen Preisen. Das Sortiment von Amy's Kitchen umfasst mehr als 250 verschiedene TK- und Fertiggerichte, die mitunter glutenfrei, vegan, laktosefrei, nussfrei, Kosher oder natriumarm sind.



Die Produkte von Amy's sind in weiten Teilen der USA sowie in über 25 anderen Ländern der Welt erhältlich. Das komplette Sortiment von Amy's finden Sie auf der offiziellen Website (https://amys.com/where-to-buy).



OTS: Amy's Kitchen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128665 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128665.rss2



Pressekontakt: Jenna Hoops Derris jenna@derris.com