Sterilwave 100 ist eine kompakte Lösung zur Dekontamination potenziell gefährlicher medizinischer Abfälle, die den Umweltschutzanforderungen und strengsten internationalen Bestimmungen entspricht

Bertin Technologies stellt seine neue innovative Lösung Sterilwave 100 für die hausinterne Behandlung biomedizinischer Abfälle auf der MEDICA Fachmesse (Düsseldorf, 13. 16. November) vor. Das superkompakte Modell Sterilwave 100 ist nicht größer als eine Haushaltswaschmaschine und bietet die Technologie, Leistungskraft, Verfolgbarkeit, Effizienz und Qualität der Sterilwave-Baureihe. Das neueste Modell ergänzt die bisherige Serie bestehend aus Sterilwave 440 und Sterilwave 250, um die Anforderungen von Gesundheitszentren, Krankenhäusern, Laboren und anderen Einrichtungen, wo medizinische Abfälle anfallen, zu erfüllen.

Die Sterilwave-Reihe nutzt eine alternativeTechnologieim Gegensatz zu den herkömmlichen Verfahren des Verbrennens, Autoklavierens und Deponierens. Der automatisierte Prozess wird in einem einzigen Tank durchgeführt und besteht aus vier Schritten:

Eingeben unsortierter medizinischer Abfälle jeglicher Art,

Zermahlen, was die Abfälle unkenntlich macht,

Erhitzen und Sterilisieren durch Mikrowellenbehandlung ohne Druckerhöhung,

ohne Druckerhöhung, Entladen des inaktiven Abfalls mit vollständiger Verfolgbarkeit.

Die zu entsorgenden medizinischen Abfälle verwandeln sich innerhalb von 30 Minuten in ein kompaktes, trockenes, inaktives Material mit 25 Prozent weniger Gewicht und 80 Prozent geringerem Volumen. Da das System eine bakterielle Inaktivierungsstufe von mehr als 8log10* erzielt, kann der Abfall dann mit Haushaltsabfällen vermischt und über bestehende Abfallbehandlungswege entsorgt werden, was technische und logistische Kosten spart. Außerdem wird das Kontaminationsrisiko erheblich gesenkt.

Das Sterilwave-Verfahren und seine Ergebnisse wurden vom Pasteur Institute und IRM (Institut de Recherche en Microbiologie) unter Aufsicht des französischen Gesundheits- und Umweltministeriums geprüft und als konform mit dem französischen Standard NF X30-503 zertifiziert. Darüber hinaus erfüllt es die internationalen regulatorischen Standards bezüglich der erforderlichen Desinfektionswirksamkeit (STAATT-Empfehlungen).

Die in Frankreich entwickelte und produzierte Sterilwave-Technologie hat bereits internationales Interesse erregt. Eurotec Environmental hat zwei Sterilwave 440-Geräte im Barts Health NHS Trust, Whipps Cross Hospital, London, installiert. Am 10. Oktober 2017 erhielt Eurotec Environmental den 2017 Product Innovation Award von IHEEM (Institute of Healthcare Engineering Estate Management). Dank der Installation von Sterilwave gewann Eurotec Environmental auch einen Green Apple Environment Award 2017 (London, 6. November 2017), der für umweltbezogene Best Practice weltweit verliehen wird.

www.bertin-medical-waste.com

www.cnim.com

GOOTENBERG

Laurence Colin

laurence.colin@gootenberg.fr