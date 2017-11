Einheimische Offerten bestimmten augenscheinlich vor belgischen das Geschehen. Französische Chargen, in der letzten Woche nur in Hamburg verfügbar, traten mittlerweile auch auf anderen Märkten auf. In München generierten sie jedoch bloß ungenügende Beachtung, da sie recht teuer waren. Bildquelle: Shutterstock.com In Hamburg wendeten sich die Kunden eher den...

Den vollständigen Artikel lesen ...