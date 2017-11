Veranstaltung des LTZ Augustenberg mit aktuellen Themen zum Öko-Kartoffelanbau, einer Koch- und Geschmacksprüfung sowie einer Ausstellung von Sorten aus dem ökologischen Versuchsanbau am 05.12.2017, ab 9:00 Uhr am Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau Baden-Württemberg in Emmendingen-Hochburg. Bildquelle: Shutterstock.com Klicken Sie hier für mehr Informationen....

Den vollständigen Artikel lesen ...