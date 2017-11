Der spanische Import von Obst und Gemüse aus Drittländern in den ersten acht Monaten des Jahres macht 64% der Gesamtmenge aus, wobei er sich auf 1.094 Millionen EUR beläuft. Hingegen waren es vor fünf Jahren und in dem gleichen Zeitraum mit 622 Millionen EUR 54% der Gesamtmenge, womit sie in dem spanischen Markt an Gewicht gewannen, verglichen mit Käufen aus anderen...

Den vollständigen Artikel lesen ...