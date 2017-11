7.000-Meilen-Rekordreise: Unternehmen aus Washington fährt vernetztes Auto von der Ost- zur Westküste

Kymeta ist eine in Redmond (US-Bundesstaat Washington) ansässige Kommunikationsgesellschaft, die das Versprechen globaler mobiler Konnektivität tatsächlich einlöst. Mit einer zweiwöchigen Fahrt quer durch Amerika in ihrem vernetzten Toyota RAV4 bietet sie jetzt ihrem vielerorts mit Spannung erwarteten Internetdienst KALO ein rigoroses Testgelände in der wahren Welt. Im Rahmen der KALO-Services wird ein neuer mobiler Satelliten-Internetdienst angeboten, der mobilen Internetzugang mit hohem Datendurchsatz verfügbar und einfach zu erwerben macht. Der KALO Trek Across America beginnt in Washington, D.C., und schlängelt sich dann durch das Land. Insgesamt werden dabei über 7.000 Meilen (11.265 km) gefahren. Höhepunkt der Tour ist der "Homecoming Event" auf dem Kymeta-Campus im US-Bundesstaat Washington am 27. November.

Die KALO-Services von Kymeta werden über das IntelsatOne Flex-Netz betrieben. Sie werden Branchen, die unterwegs Konnektivität benötigen - wie etwa Militär, Nachrichtenberichterstattung, Rettungsdienste, Bauwesen, Züge, Busse und mehr den satellitengestützten Breitband-Internetzugang ermöglichen. In Kombination mit den Kymeta KyWay-Terminals und den Antennensubsystemmodulen (ASM) mTennau7werden die KALO-Services Orte und feste und mobile Plattformen verbinden, die traditionell keine oder nur eingeschränkte Konnektivität hatten.

"Kymeta lässt sein vernetztes Auto durch das ganze Land fahren, um das Netz auf Herz und Nieren zu prüfen", so Dushyant Sukhija, Senior Vice President und Geschäftsführer des Unternehmensbereichs KALO bei Kymeta. "Die Markteinführung der mobilen KALO-Internetdienste wird den Erwerb und die Bereitstellung von Satellitendiensten revolutionieren und sie so einfach machen wie den Abschluss eines Handyvertrags. Die Arbeitsweise von Unternehmen wird sich durch die Einführung der KALO-Services von Kymeta ändern: Der mobile Zugriff auf die Arbeitsumgebung wird sich auch auf Alltagsfahrzeuge sowie auf die am schwierigsten erreichbaren Branchen und Regionen der Welt ausdehnen."

Die KALO Trek Across America bedeutet aber auch noch etwas Anderes: Die Vision des tatsächlich vernetzten Autos ist heute Realität. Der Toyota RAV4 von Kymeta wird während seiner gesamten Fahrt durch die USA vernetzt bleiben und von der Straße aus Live-Streams und Updates senden. "Im Zuge der Markteinführung von Innovationen im Bereich der Satellitenkonnektivität, wie etwa unserem Intelsat EpicNG-Satelliten mit hohem Durchsatz, erschließen wir auch neue Anwendungen. Die Industrie erkennt, dass Autos und andere Fahrzeuge, die vernetzt sind, neue Dienstleistungen und Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung ermöglichen werden. Herkömmliche Netzwerke können diese Art von Wachstum derzeit nicht unterstützen", so Mark Rasmussen, Vice President und Geschäftsführer für Mobility bei Intelsat. "Unsere Partnerschaft mit Kymeta wird die KALO-Internetdienste durch den effektiven Einsatz unseres globalen IntelsatOne Flex-Netzes in jede Ecke der USA und letztendlich in jede Region der Welt bringen. Dieser Plan passt zu unserem Ziel, Konnektivität allen Menschen und allen Dingen, an allen Orten, zu allen Zeiten zugänglich zu machen. Die KALO-Dienste von Kymeta sind der Beweis dafür, dass Konnektivität in jeder Branche, ob groß oder klein, erreicht werden kann, und dass sie für jede Anwendung nutzbar ist egal, wo man sich gerade befindet, insbesondere unterwegs."

Eine Karte mit den Stationen des KALO Trek Across America sowie die aktuellen Updates des Teams auf dem Weg nach Hause finden Sie auf KALO Trek online.

Über Kymeta

Was ist das fehlende Glied, das Milliarden von Menschen eine schnelle, mobile Internetverbindung ermöglicht? Antennen. Und Kymeta hat die weltweit einzigen, marktfähigen Satellitenantennen und -terminals mit elektronischem Scanner. Die Antennen und Terminals von Kymeta ermöglichen Kommunikation mit hohem Durchsatz an Land, auf See und in der Luft und machen den mobilen Internetzugang so einfach, wie es ist, in den Himmel hinaufzuschauen. Zudem hat sich mit Intelsat jetzt auch der weltweit größte Satellitenbetreiber mit Kymeta zusammengeschlossen, um über KALO globale Verbindungsdienste anzubieten, die dank der Kombination mit den Antennen und Terminals von Kymeta eine Revolution im mobilen Internetzugang auslösen werden. Ohne die mTenna-Technologie von Kymeta wäre die Erstellung und Aufrechterhaltung einer Verbindung mit all diesen neuen Satelliten unterwegs sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.

Was sich bewegt, bleibt dank Kymeta verbunden. Überall.

Weitere Informationen finden Sie auf kymetacorp.com und KALO.net.

