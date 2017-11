Nel ASA (Nel, OSE:NEL) hat einen Auftrag von der Nikola Motor Company (Nikola Motor) für zwei Demo-Auftankstellen erhalten, die die von Nikola betriebene Flotte von Prototyp-Wasserstofflastern versorgen sollen. Der Auftrag ist der erste Schritt im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft, mit der kostengünstige Produktionsstätten und Auftankstellen von erneuerbarem Wasserstoff an 16 groß angelegten Standorten mit einer Kapazität von bis zu 32 Tonnen Wasserstoff pro Tag entstehen sollen.

"Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit Nikola für eine gemeinsame Unternehmung bekanntzugeben, mit der Wasserstofftankstellen in Megagröße auf der Basis unseres neuen Cluster-Designs entstehen sollen, die die stark skalierbaren Elektrolyseure von Nel nutzen. Dadurch lassen sich die Wasserstoffkosten auf die gleiche Höhe wie für fossile Brennstoffe senken. Unsere ersten beiden Demo-Stationen werden den Prototyplastern von Nikola Motor eine Tonne Wasserstoff bereitstellen und als Design-Bestätigung des Megakonzepts von Nel dienen. Diese Lösung wird gemeinsam entwickelt und in das weltweit effizienteste Netzwerk kostengünstiger Wasserstoffproduktionsstätten und Tankstellen ausgebaut", erklärt Jon André Løkke, Chief Executive Officer von Nel.

Nikola Motor hat mit Nel vereinbart, an allen Wasserstoffstationen, die Elektrolyse einbeziehen, exklusiv zu arbeiten. Der erste Teil der Partnerschaft betrifft den Bau von zwei Demo-Stationen für die Wasserstoffbetankung. Diese sollen die Testflotte von Nikola versorgen, die im nächsten Jahr in Betrieb genommen wird. Für die anschließenden Mega-Stationen wird Nel das Cluster-Konzept einbauen, bei dem acht Nel A-485 Elektrolyseure in eine Einheit integriert werden, um den erforderlichen Investitionsaufwand zu senken.

"Wir bauen das weltweit größte Wasserstoffnetzwerk. Die Elektrolyseure von Nel haben sich gut bewährt und sind in der Branche als sehr effizient und zuverlässig bekannt. Damit sind sie ein ideales Rückgrat für die Entwicklung unserer Megastationen. Wir sind enorm gespannt auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Nel, um diese bahnbrechende Technologie so schnell wie möglich in den gesamten USA einsatzbereit zu machen", so Trevor Milton, Chief Executive Officer von Nikola Motor.

Nikola hat sich ein erstes Ziel gesetzt, zwischen 2019 und 2021 16 Mega-Wasserstoffstationen zu bauen mit mindestens acht Einheiten der Nel A-485 Elektrolyseure je Standort. Die Lösung lässt sich auf maximal 32 Einheiten der Nel A-485 Elektrolyseure je Standort erweitern, was einer Produktionskapazität von bis zu 32 Tonnen Wasserstoff je Tag gleichkäme.

Der erste Auftrag hat einen Wert von 3,6 Millionen US-Dollar und mit der Lieferung der Demo-Stationen soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 begonnen werden.

