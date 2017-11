BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP beharrt auf der Abschaffung des Solidaritätszuschlages in dieser Legislaturperiode. "Für die Freien Demokraten ist eine Entlastung der Bürger durch die Abschaffung des Soli unerlässlich", sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer der Deutschen Presse-Agentur. Sie fügte hinzu: Das gelte auch für "mehr Ordnung bei der Zuwanderung durch ein Einwanderungsgesetz, weltbeste Bildung durch eine Reform des Bildungsföderalismus und eine Balance zwischen Sicherheit und bürgerlichen Freiheitsrechten".

"Die nächsten 24 Stunden werden zeigen, ob es in diesem Sinne ein inhaltliches Fundament für eine Jamaika-Koalition gibt." Nach vier Jahren Stillstand durch die große Koalition brauche es jetzt "endlich Gestaltung statt Verwaltung", sagte Beer. "Wir benötigen nun noch echte Bewegung, um bei den wesentlichen Themen zusammenzukommen."

Jamaika-Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen gehen inzwischen von einen Finanzspielraum für die kommenden vier Jahre von 35 bis 40 Milliarden Euro aus. Je nach Berechnung - etwa durch Einbeziehung von Umschichtungen im mittelfristigen Finanzplan oder durch Privatisierungen - könnten auch bis zu 45 Milliarden Euro möglich werden. Ob dies genug Spielraum ist für die Soli-Abschaffung in dieser Legislaturperiode, die von 2020 an ein rund 20 Milliarden Euro großes Loch in den Bundeshaushalt reißen würde, ist bisher bei den Jamaika-Unterhändlern umstritten./rm/bk/hoe/ted/DP/zb

