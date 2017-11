BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Zeitung" zu Razzia bei VW:

"Sein Grundgehalt von 200 000 Euro hat der VW-Betriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh nicht ausgehandelt, es orientiert sich an den Bezügen der rund 300 Volkswagen-Bereichsleiter. Ist das Gehalt zu hoch? Haben sich VW-Manager deshalb der Untreue schuldig gemacht, hat VW in der Folge zu hohe Betriebskosten steuerlich geltend gemacht? Diese Fragen sind nur durch Gerichte zu beantworten. Denn der Gesetzgeber drückt sich um eine klare Regelung, wie Betriebsräte zu bezahlen sind. Personalchefs müssen mit Vergleichsgrößen arbeiten, die stets angreifbar sind. Die Staatsanwaltschaft muss in diesem Verfahren ihren Job machen - während Politiker sich weiterhin wegducken."/yyzz/DP/stb

AXC0009 2017-11-16/05:35