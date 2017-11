DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Jamaika-Verhandlungen:

"Die Finanzpolitik der Jamaika-Politiker ist ideenlos Es wurde in die Verhandlungspapiere aufgeschrieben, was die Parteien schon seit Jahren oder Jahrzehnten fordern. Die letzte große Steuerreform stammt aus dem Jahr 2000. Das ist bald 20 Jahre her. Da war noch Gerhard Schröder Kanzler. Die Möchte-Gern-Koalitionäre vom Berliner Balkon können sich dagegen nicht einmal auf die Abschaffung des Soli einigen. Das haben alle Parteien mit Ausnahme der Linkspartei den Bürgern versprochen. Nur manche erinnern sich nicht mehr daran. Aber der Flickenteppich passt ins Gesamtbild der Sondierungsgespräche. Was lernen wir aus dem Klein-Klein der neuen Regierung? Deutschland sollte anfangen, nicht länger in der Vergangenheit zu leben, sondern an die Zukunft zu denken. Neben einer Steuerentlastung für alle müsste das Investition in Bildung und Digitalisierung im großen Stil bedeuten. Wir stehen vor einer Revolution unsere Lebens und tun so als ginge uns das nichts an."/ra/DP/stb

