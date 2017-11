DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Angebliche Unregelmäßigkeiten in der Geschäftsführung des Flughafens Köln/Bonn beschäftigen am Donnerstag (10.00 Uhr) den Düsseldorfer Landtag. In einer Aktuellen Stunde wollen die Grünen beleuchten, ob die Landesregierung die Aufklärung behindert.

Die Kölner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen eines Anfangsverdachts auf Untreue gegen den beurlaubten Kölner Flughafenchef Michael Garvens aufgenommen. Dabei geht es Medienberichten zufolge um zweifelhafte Rechnungen und Freistellungen. Der Airport-Chef hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Die Grünen bemängeln vor allem, dass der frühere CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz den Aufsichtsratsvorsitz an dem zweitgrößten Airport in NRW übernehmen soll. Der von SPD und Grünen als "Top-Lobbyist" geschmähte 61-Jährige wird in Kürze auch ehrenamtlich für die Landesregierung tätig werden. Da das Land NRW Miteigentümer des Flughafens ist, wird aus Sicht der Grünen eine transparente Aufklärung mit der Personalie Merz nicht gewährleistet.

Außerdem wird die schwarz-gelbe Landesregierung ihr erstes sogenanntes Entfesselungspaket in den Landtag einbringen. Mit dem Gesetz sollen "unnötige und belastende Vorschriften" abgeschafft werden. Das betrifft unter anderem die "Hygiene-Ampel" in der Lebensmittelkontrolle, die Ladenöffnung an Sonntagen und die Vergabe öffentlicher Aufträge. Zudem soll ein Gesetz zur besseren Finanzierung der Kitas verabschiedet werden./beg/DP/zb

