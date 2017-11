MAINZ/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem kontroversen Auftakt unter anderem im Dauerpilot-Bezirk Baden-Württemberg starten an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) auch die Metalltarif-Verhandlungen für den Bezirk Mitte. Im Kurfürstlichen Schloss Mainz kommen die regionalen Spitzen der IG Metall und der Metall-Arbeitgeber zusammen, um über die Gehälter und Arbeitsbedingungen von rund 400 000 Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie von Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu verhandeln. Zuvor ist im Schlosshof eine Kundgebung der Gewerkschaft geplant.

Die IG Metall verlangt sechs Prozent mehr Geld und will zudem durchsetzen, dass die Beschäftigten ihre Arbeitszeit auf Wunsch verkürzen können - inklusive finanziellem Zuschuss für bestimmte Gruppen. Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen ab und kündigten an, eigene aufzustellen - zum Beispiel zur Lockerung von Arbeitszeitregeln.

In der deutschen Metall- und Elektroindustrie arbeiten rund 3,9 Millionen Menschen. Außer in der Region Mitte wird an diesem Donnerstag auch noch in Bayern und im größten Bezirk Nordrhein-Westfalen verhandelt. Üblicherweise verlaufen die regionalen Verhandlungen zunächst parallel, bevor sich ein Pilotbezirk herausbildet. Die dort gefundenen Ergebnisse werden nach einer Einigung auf die übrigen Regionen mit kleinen Varianten übertragen. Die Friedenspflicht endet in der Silvesternacht, ab Neujahr sind dann erste Warnstreiks möglich./ceb/DP/zb

AXC0021 2017-11-16/05:50