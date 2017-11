AUGSBURG (dpa-AFX) - Die IG Metall will gegen die Schließung des Augsburger Werks des Lampenherstellers Ledvance mobil machen. Die Gewerkschaft hat deswegen am Donnerstag (14.00 Uhr) die rund 700 betroffenen Mitarbeiter zu einer Protestaktion aufgerufen. Wie die IG Metall ankündigte, wird dabei auch Augsburgs Bürgermeisterin Eva Weber (CSU) reden. Die Stadt hatte angekündigt, mit Ledvance über einen zumindest teilweisen Fortbetrieb der 111 Jahre alten Lampenfabrik sprechen zu wollen.

Ledvance gehörte früher zum Osram -Konzern. Zum 1. März 2017 hatte Osram das Unternehmen für mehr als 400 Millionen Euro an ein Konsortium um den chinesischen Investor MLS verkauft. Nun hat Ledvance angekündigt, mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze in Deutschland streichen zu wollen. Insgesamt sollen etwa 1300 Mitarbeiter ihre Jobs verlieren.

Neben Augsburg soll auch das Werk Berlin geschlossen werden. In den beiden weiteren Fabriken Wipperfürth und Eichstätt sowie in der Zentrale in Garching bei München soll ebenfalls Personal abgebaut werden./uvo/DP/zb

ISIN DE000LED4000

