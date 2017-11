Liebe Leser,

Ströer hatte jüngst neue Zahlen präsentiert, die gut ausgefallen sind und auch mit einem neuen 1-Jahres-Hoch bei 60,72 Euro belohnt wurden. Nun schickt sich das Unternehmen an, ein neues Allzeithoch zu markieren. Im Einzelnen: Chartanalysten verweisen trotz eines kleineren Kursrutsches in der aktuellen Woche darauf, dass die Aktie in einem charttechnischen Aufwärtstrend notiert. Dabei wurden innerhalb von einer Woche immerhin 5 % hinzugewonnen, binnen zweier Wochen legte Ströer ... (Frank Holbaum)

